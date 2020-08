Goritschach bei Finkenstein. Rechtzeitig zum 7. Geburtstag Mitte August wurde Anna aus Goritschach, schon jetzt eine echte Tierliebhaberin, von Ihrem Nachbar Bauer Karl überrascht. Er erneuerte den teilweise schadhaften Weidenzaun an einigen Stellen und so konnten rechtzeitig die vier Kälber in die Weidefläche neben Anna’s Haus gebracht werden. Anna hat mit Papa Josef für jedes Kalb in Handarbeit eine eigene Namentafel hergestellt und so hat jetzt jedes Kalb von Anna einen Namen bekommen. Bettina, Fleckchen, Gipsy und Sissi sind nun neben den zwei Schildkörten und einen Hamster die Lieblinge von Anna einer wahrlich echten Tierliebhaberin.