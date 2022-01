Gleicher Name, gleiche Leidenschaft. Wenn man zur Faschingszeit die Bauernküche am Palzerhof in Arriach von Elisabeth Vierbauch und ihrer gleichnamigen Tochter betritt, duftet es verführerisch nach Krapfen.

ARRIACH. Den ganzen Tag sind die beiden damit beschäftigt, die Köstlichkeiten herzustellen, denn: „Für einen perfekten Krapfen braucht man vor allem Zeit und Liebe. In der Früh beginnt man damit, den Germteig zu machen. Das darf nicht unter Stress passieren, er braucht genügend Zeit zum Gehen, mindestens zweimal“, sagt Tochter Elisabeth. Gerne geben sie und ihre Mutter ihr Familienrezept preis: 500 g Mehl, 80 g Zucker, 60 g Butter, ein ganzes Ei, zwei Dotter, eine Packung Germ, 5 g Salz, 0,25 Liter Milch und etwas Rum zu einem klassischen Germteig verarbeiten.

Teigkugeln

Aus dem Teig werden dann verschiedene Krapfen gemacht – vom ungefüllten Bauernkrapfen bis hin zu den klassischen gefüllten. Einen Krapfenausstecher verwendet das Back-Team nicht. Vierbauch: „Wir machen Kugeln, Einschleifen nennt man das, legen diese auf ein Tuch und lassen sie ein zweites Mal gehen. Dann drücken wir die Kugel etwas nieder, wenn sich ein wenig Haut gebildet hat kommen sie ins Fett. Mit der oberen Seite zuerst, dann wenden und abschließend nochmal kurz mit der oberen Seite ins Fett, damit sich eine leichte Kruste bildet.“ Für das Fett mischen Mutter und Tochter Elisabeth Vierbauch Schweinefett mit Öl. Die richtige Temperatur ist erreicht, wenn man den Kochlöffel ins Fett steckt und sich von unten Blasen bilden. Wie lange man den Krapfen schwimmend rausbäckt hängt von dessen Größe ab. „Ein Richtwert wären vier Minuten pro Seite, mit der Zeit hat man das im Gespür“, sagt Vierbauch. Wichtig ist, dass der Krapfen auch Innen durch ist.

Gemeinsame Leidenschaft

Wie oft stehen die beiden gemeinsam in der Küche? „Wann immer es uns möglich ist, backen wir gerne gemeinsam. Jetzt zum Fasching ist es ja klassisch, aber vor allem Bauernkrapfen gibt es auch zum Kirchtag. Die kann man dann auch mit Rosinen oder Anis füllen, wie jeder mag.“