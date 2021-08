Der Brutto-Sieger konnte gleichzeitig den Stadtmeister-Titel für sich beanspruchen. Trotz schlechter Prognosen hielt das Wetter. 88 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewältigten den 18-Loch-Parcours des Golfclubs Finkenstein.

FINKENSTEIN (bk). Die Regionalmedien Kärnten luden auch heuer wieder zur Trachtentrophy in den Golfclub Finkenstein. 69 Herren und 19 Damen kämpften bei gutem Golfwetter und besten Platzbedingungen nicht nur um den Turniersieg, sondern auch um den Stadtmeistertitel Villach.

„Im Vorjahr hatten wir – coronabedingt – zum ersten Mal keine Kirchtagstrophy, sondern eine Trachtentrophy in Finkenstein veranstaltet. Nächstes Jahr – sofern Corona es zulassen wird – wird es wieder die traditionelle Villacher-Kirchtags-Trophy geben“, versprach Thomas Springer in seinem Grußwort und bedankte sich bei den großzügigen Sponsoren für ihre Unterstützung: Gerhard Stroitz (Kinderhotels), René Ritzer (Volksbank Kärnten), Peter Samselnig (Magenta), Daniel Derle (Pleamle), Christian Schmid (Schnitzelwelt), Thomas „Drive“ Wiegele, Villacher Bier.

Zufrieden

Besonders zufrieden zeigte sich das große Teilnehmerfeld mit den perfekten Platzverhältnissen und belohnten Direktor Thomas Kogler und Maria Moretti mit einem Sonderapplaus. Für das leibliche Wohl sorgte Küchenchef Mario Mauthner. GR Ewald Koren, in Vertretung des Villacher Bürgermeisters Albel, gab seiner Freude Ausdruck darüber, dass jedes Jahr nicht nur ein perfekt organisiertes Golfturnier über die Bühne geht, sondern dass auch der Villacher Stadtmeister und die Villacher Stadtmeisterin ausgespielt werden.

Alle Sieger

Ihren Titel als Stadtmeisterin konnte Margit Schautzer (GC Dellach) erfolgreich verteidigen. Den Stadtmeistertitel bei den Herren erkämpfte sich der erst 14jährige Thomas Unterweger (GC Schloss Finkenstein). Die weiteren Sieger der Trachtentrophy: Petra Krämmer (Netto Gruppe A), Harald Windisch (Netto Gruppe B), Peter Blaschitz (Netto Gruppe C). In den sogenannten „Spaßbewerben“ gewannen Jochen Ruf (Nearest to The Dose), Petra Umbrich (Nearest to The Sparschwein), Gunda Pristauz (Longest Drive Damen) und Jakob Rainer (Longest Drive Herren).