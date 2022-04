Verkehrsunfall am Ostersonntag bei der Autobahnabfahrt Velden Ost. Eine 80-jährige Frau verunglückte mit ihrem Auto.

VELDEN. Am Ostersonntag gegen 16:30 Uhr lenkte eine 80 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Villach Land ihren Pkw auf der Südautobahn, A2, im Bereich der Abfahrt Velden Ost. Dabei touchierte sie aus bisher nicht bekannten Gründen rechts die Leitschiene. In der Folge kam der Pkw ins Schleudern und fuhr rund 70 Meter weiter, gegen die Leitschiene und Verkehrszeichen der Betriebsumkehre im dortigen Bereich. Dann kam das Fahrzeug zum Stillstand. Die Lenkerin wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Die Autobahnabfahrt war im dortigen Bereich bis ca. 17:40 Uhr nur erschwert passierbar. Im Einsatz standen die FF Velden und Pörtschach mit insgesamt 24 Mann/Frau