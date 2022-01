Gute Nachrichten für alle Fans des Eislaufens und des Eissports: Der Eislaufverein Wörthersee hat soeben bekanntgegeben, dass der Aichwaldsee schon ab morgen freigegeben werden kann.

FINKENSTEIN. Am morgigen Sonntag kann die Rundbahn am Aichwaldsee wieder zum Eislaufen freigegeben werden. In der schattigen Lage ist vor allem am Vormittag ein Eislaufbetrieb möglich. Bei zu warmen Temperaturen muss mit einer kurzfristigen Sperre gerechnet werden. Es wird darum gebeten, sich vor einem Besuch über den aktuellen Status auf der Homepage des Eislaufverein Wörthersee zu informieren. Es gelten die aktuell verordneten COVID-19-Schutzmaßnahmen.

Und ansonsten? Leider (noch) nein

Auf anderen Seen im Zentralraum Kärntens ist nach wie vor Geduld gefragt. Das Schneeeisgemisch ist zu weich und benötigt kalt-trockene Luft. Kürzlich gefrorene Eisdecken sind noch viel zu dünn.