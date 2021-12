Wie gefährlich Alkohol am Steuer sein kann, zeigte sich auch gestern nachts zum wiederholten Male. Ein alkoholisierter Lenker kam von der Fahrbahn ab und verursachte einen Unfall. Zum Glück gab es keine Verletzten.

FEISTRITZ/DRAU. Ein 23 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach kam am gestern abends mit seinem PKW auf der Paternioner Landesstraße in Feistritz an der Drau von der Fahrbahn ab, geriet nach rechts auf die schneebedeckte Böschung und prallte schließlich seitlich gegen einen dort im Kreuzungsbereich anhaltenden PKW einer 54-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach.

Positiver Alkoholtest

Beim Verkehrsunfall blieben beide Beteiligten unverletzt, an den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Ein Alkotest beim 23-jährigen Lenker verlief positiv. Die FF Feistritz/Drau, FF Feffernitz und FF Töplitsch standen mit vier Fahrzeugen und insgesamt 25 Mann im Einsatz.