Kulturgarten Aichwaldsee:

Vernissage Astrid Walluschnig Freitag 14.7. 19.00 Uhr

Friday Music Session ab 20.30 Uhr

Am Freitag den 14. August findet um 19.00 Uhr die Vernissage von Astrid Walluschnig im Kulturgarten Aichwaldsee. Die Künstlerin zeigt Werke querbeet aus ihrem Oevre. Musikalisch untermalt wird die Vernissage durch das Quartett des Chores "Faakerseeklång".

Kulinarischer Support wie immer von Christian und Katarzyna Sternad vom Cafe Seerose am Aichwaldsee.

ACHTUNG: Da die FridayMusicSession am 1. Freitag des Monats ausgefallen ist, wird sie in Anschluss an die Vernissage nachgeholt. Ab ca. 20.30 Uhr heißt es "Bühne frei" zum Jammen.

Hinweis: Am Samstag 15.8. findet wieder der "Aichwaldseeslam" der "Slam if you can Sommertour" statt: Poetry Slam am Aichwaldsee. WordakrobatInnen im Wettstreit. Eine eigene Einladung folgt

Rückfragen unter 0664/1104131 oder verein@kulturgarten-aichwaldsee.at