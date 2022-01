Was für eine tolle Überraschung: Die Gemeinde Feld am See wurde für das Projekt "KEMmts schaufeln!" mit der e5-Krone ausgezeichnet.

FELD AM SEE. Im Rahmen des e5-Auftakts vergangene Woche, wurde Bürgermeisterin Michaela Oberlassnig von e5-Koordinator Armin Bostjančič-Feinig im Gemeindeamt überrascht. Denn „KEMmts schaufeln!“ wurde von der Fachjury als nachahmungswürdig ausgewählt. Bei diesem Projekt wird ein regionaler Kreislauf in den Vordergrund gestellt. Grünschnitt und biogener Abfall aus der Region werden beim Abfallwirtschaftsverband Spittal/Drau zu Kompost weiterverarbeitet. Dieser wird nach Feld am See geliefert und alle Bürger können gratis den regionalen Kompost abholen. Auch in der Gemeinde selbst wird dieser statt herkömmlicher Düngemittel verwendet.

Große Projekte 2022

Maßgeblich verantwortlich für die Planung und Durchführung war KEM- Managerin Julia Tschabuschnig. Für 2022 ist eine Erweiterung des Projekts geplant. Mit dem Nock-Kompost werden auch Samen für Blumen- und Bienenwiesen gratis ausgegeben. So wird Feld am See, das schon seit vielen Jahren an der Blumenolympiade teilnimmt und die Grünflächen neben der B98 mit Wiesensamen bepflanzt, noch bunter und nachhaltiger.