Auch ohne Harley-Trefffen: Das Official Faaker See Biker Shirt gibt es nun bei Adeg.

DROBOLLACH. Obwohl es heuer keine Bike Week am Faaker See gibt, hat man sich, ob der Nachfrage trotzdem dazu entschlossen, auch heuer ein "Official Faaker See Biker Shirt" herauszugeben. Das frisch gekürte WOCHE Biker Girl Samantha "Samy" Neubauer eröffnete nun den exklusiven Vorverkauf bei Adeg Scheiber in Drobollach. Das brandneuer Short gibt es ab sofort bei Adeg zu holen.