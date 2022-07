Packt die Tanzschuhe aus, bald ist es wieder so weit: Das woodstockenboi feiert nach langer pandemiebedingter Pause am 22. und 23. Juli endlich sein Comeback. Das beliebte Festival verbindet moderne Musik mit klassisch-ländlichem Kärnten-Flair.

KÄRNTEN. Im sonst ruhigen Wald in Stockenboi beim wunderschönen Weissensee tummeln sich einmal im Jahr bei dem kleinen Musikfestival woodstockenboi aktuelle, heimische und mutige Musik-Acts. Heuer teilen sich die Bühne wieder viele verschiedene Musikstile, man darf gespannt sein.

Foto: woodstockenboi

hochgeladen von Sofia Grabuschnig

Die Bands

Neben dem Schlager-Folk des legendären Fuzzman spielt OSKA, die gerade am aufsteigenden Ast der ganz großen Bühnen sitzt. Weitere Musiker und Bands die auftreten werden sind: A guy named lou, Hella Comet, Little Lakes, UNA, Lurch, Onk Lou, Heckspoiler, Wish to Wonder, GEWALT Communication Killer, Laser Eyes, und die Gruppe "BAITS". Alle auftretenden Künstler findet ihr auf Social Media und auf der Website des Festivals.

Moderne Musik & klassische Kulinarik



Neben der Musik erwartet die Gäste am Festival-Samstag ein entspannter Nachmittag am Weißensee. Aber nicht nur das Ambiente des Sees verbindet das Festival mit Kärnten: Auch die verkauften Getränke und das angebotene Essen kommen direkt aus der Region. Ebenso stammen alle auftretenden Musik-Acts und Bands fast zur Gänze aus Österreich.

Foto: woodstockenboi

hochgeladen von Sofia Grabuschnig

Preise und Festivalpässe

Hier findet Ihr eine aktuelle Übersicht über die Ticketpreise und Angebote:

Foto: woodstockenboi

hochgeladen von Sofia Grabuschnig