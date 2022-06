Dem Sport-Nachwuchs wird hier viel geboten

Gleich drei Vereine, TV, TC und RC Afritz, geben für den Nachwuchs richtig Gas und fördern die Kids.

AFRITZ AM SEE. "Wir trainieren zwei Mal pro Woche und das in zwei Gruppen", erklärt Wolfgang Truntschnig das Konzept des RC Afritz. "Ab sechs Jahren kann man in der U7-Gruppe dabei sein oder später in der U15", so der Obmann weiter.

Bewährtes Konzept

Seit fast 20 Jahren hat sich das bewährt. Derzeit steht der Verein im kärntenweiten Nachwuchsbewerb sogar auf Platz drei der Gesamtwertung. Neben dem Training im Seepark fahren die Radsport-Begeisterten auch oft in benachbarte Mountainbike-Parks.

Etwas ausgebremst

Als "nicht leicht" beurteilt Gerald Ebner die Nachwuchsarbeit im Turnverein Afritz. "Die Pandemie hat uns eher ausgebremst", sagt der Obmann und betont, dass die Angebote von Oktober bis März für Kids ab drei Jahren offen sind.

Mit dem Freizeitsport für Kinder bis zehn Jahre, bei dem es vor allem um Bewegung mit fachkundiger Hilfestellung geht, leistet der TV seit 1981 Gesundheitsförderung.

Der kleine Filzball steht für bis zu 35 Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren im Mittelpunkt, wenn sie ein bis zwei Mal pro Woche zum Training auf die Anlage am See kommen. "Inzwischen trainieren wir mit vier Burschen für eine Nachwuchs-Turniermannschaft", erläutert Günter Zeiner.

Stolz ist der Obmann, dass es im Verein bereits Landesmeister gab und die Jugendarbeit immer besonders gefördert wurde: "Unsere jungen Mitglieder dürfen bei freien Kapazitäten auch außerhalb des Trainings kostenlos auf der Anlage spielen."