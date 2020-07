Der Oldieexpress macht wieder Station am Aichwaldsee!

Am Freitag 24.7., Abfahrt 19.00 Uhr vom der Main Station Cafe Seerose am Aichwaldsee!

Beste Musik von den 70ern bis zu aktuelleren Hadern.

Der "Oldieexpress", das sind:

Heribert Paulitsch: Gesang

Sabine Wohlesser: Gitarre, Sax

Horst Steinhöfler: Sax, Klarinette

Karl Bergmann: Akkordeon, Keyboard

Auch Wunschhits werden gerne gespielt, das nennen die Oldies dann "Oldie-Wurlitzer". :-)

Der Eintritt ist wie immer frei, freiwilige Spenden für die Kulturarbeit sind herzlich willkommen.

Im Badehaus läuft noch bis Anfang August die Foroausstellung "Uman See & Jepa" von Stefan Reichmann.

Das Team des Kulturgarten Aichwaldsee und Christian und Katarzyna Sternad freuen sich auf Euer Kommen.