Sie kriechen sich durch Garten und Gemüsebeet und vertilgen auf dem Weg alles, was in den Weg kommt: Nacktschnecken. Doch was kann man gegen die Plagegeister tun? Wir sprechen mit einem Garten-Profi.

VILLACH. Sie haben derzeit Hochsaison. Schnecken. Grund dafür ist zum einen der warme Winter, welcher die Schneckeneier in großer Zahl überleben ließ, und zum anderen das derzeit feuchte Wetter. Die Schnecken finden derzeit gar paradiesische Bedingungen vor, weiß auch Tanja Karl von der Baumschule Karl in Treffen. "Nacktschnecken sind heuer wirklich in jedem Garten ein Problem", sagt sie.

Wobei Schnecke nicht gleich Schnecke ist wie Karl weiß. "Die Weinbergschnecke richtet keine Schäden an – im Gegenteil – sie frisst die Eigelege der Nacktschnecken", so Karl.

Die bittere Schnecke



Ausgewachsen sind Nacktschnecken rötlich bis rostbraun, dick und schon mal 15 Zentimeter lang. Aber auch hier gilt es zu differenzieren. Problematisch ist vor allem die Spanische Wegeschnecke. Und zwar deshalb, weil der "Spanierin" die natürlichen Fressfeinde fehlen. Durch ihren bitter schmeckenden Schleim wird sie von Igel, Kröte und Blindschleiche verschmäht. Und kann sich so prächtig vermehren. Immerhin legt eine Schnecke bis zu 400 Eier. Und das bevorzugt im Spätsommer.

Thymian und Lauch helfen



Doch wie wird man nun diesen Vielfraß, auf dessen Speiseplan so gut wie alles von Salat bis zur Tomate und besonders gerne Basilikum steht, wieder los? Zur Bekämpfung empfiehlt Tanja Karl Schneckenkorn oder Schneckenfallen, wie einen Schneckenzaun.

Ein besonders sanftes Mittel, um Nacktschnecken fernzuhalten sind bestimmte Pflanzen. Denn, "man kann die Schnecken auch mit Gerüchen vertreiben", weiß Karl. Dienlich wären Thymian, Lauch oder Lavendel.

Am besten: eine Ente



Am effektivsten aber, so sagt die Garten-Expertin, sei der Einsatz von Laufenten. Die Haltung der Tiere erfordert jedoch einige Vorkehrungen (siehe zur Sache) und sind die Schnecken erst mal verspeist, essen die Tierchen auch ganz gerne Salat. Hier gilt es also abzuwägen.

-----

Zur Sache

Besser nicht: Von der in Online-Foren gerne empfohlenen Bier-Falle raten Schnecken-Profis ab. Von ihr werden nicht nur Nacktschnecken angezogen, sondern auch andere – nützliche oder geschützte – Schnecken.

Vorsorge: Wer für das nächste Jahr einer Schneckenplage vorbeugen will, sollte die Beete nach der Ernte ordentlich durchhacken.

Einsammeln: Auch das regelmäßige Einsammeln der Nacktschnecken kann helfen. Die gesammelten Schnecken sollten aber bitte nicht in Wäldern oder gar dem Garten vom Nachbarn ausgesetzt werden. Die Die meisten Experten raten zum Töten der Weichtiere, am schonendsten ist ein Durchschneiden der Schnecke (mit der Gartenschere) oder das Übergießen mit kochendem Wasser (die Nacktschnecken sind sofort tot).

Kein Gehirn, aber Nerven: Weichtiere wie Schnecken verfügen über kein Gehirn wie Menschen, Reize auf der Haut nehmen sie aber wahr.

Laufenten: die Tiere brauchen ausreichend Platz, eine Wasserquelle (Teich), einen Stall. Laufenten sind keine Einzelgänger, sie im Paar zu halten macht unbedingt Sinn. Ein Pärchen kann problemlos einen Hausgarten bis zirka 1.000 Quadratmeter schneckenfrei halten. Achtung: wer sich Laufenten holt, muss von Schneckenkorn unbedingt Abstand halten.

Sie sind gut: Der Tigerschnegel (Limax maximus, grau bis braun, mit Flecken) ist nicht nur mit den Nacktschnecken verwandt, sondern auch einer ihrer größten Feinde. Wer Tigerschnegel in seinem Garten entdeckt, kann sich freuen, denn die Weichtiere sind effektive Schneckenjäger und überwältigen dabei sogar Exemplare, die annähernd so groß sind, wie sie selbst. Darüber hinaus ernähren sich Schnegel auch von den Eiern der Nacktschnecken.