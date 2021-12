Keine Verschnaufpause für die Ermittler der Polizei. Wie sich nun herausstellte, wurde im Gemeindegebiet von Velden ein weiterer Container gesprengt.

VELDEN. Wie Freitagmorgen berichtet, wurde in Velden ein Glascontainer gesprengt. Die Tat geschah bei einem Container in der Ortschaft Unterjeserz. Gegen Freitagmittag gab die Polizei bekannt, dass es nur einer von zwei Tatorten war.

Zweiter Tatort

Nur wenige Kilometer weiter - in der etwas abgelegenen Veldener Ortschaft Aich - wurde ein weiterer Glascontainer in die Luft gejagt. Bisher unbekannte Täter warfen einen pyrotechnischen Gegenstand in den Container. Durch die Explosion des Gegenstandes wurde der Container zur Gänze zerstört und Teile bis zu 10 Meter weit geschleudert. Es kam zu keinem Personenschaden, die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Angezeigt wurde die Sachbeschädigung am Vormittag des 31. Dezembers. Die Befragung von Anrainern grenzte die Tatzeit auf den angeführten Zeitraum ein. Die Nähe zu einer zweiten Sprengung eines Glascontainers im selben Zeitraum lässt einen Zusammenhang nicht ausschließen. Neben den Beamten der Polizeiinspektion Velden stehen Spurensicherer sowie Sprengstoffexperten im Einsatz.