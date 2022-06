Erinnerungen an den "Mann am Klavier"

Als Melkerin lebte Maria Meisterl auf dem Gut Schloss Ottmanach – genau wie der junge Udo Jürgens.

AFRITZ AM SEE. An ihre Zeit am Fuß des Magdalensbergs kann sich die heute 96-Jährige durchaus gut erinnern. Es waren Jahre mit und für die Familie Bockelmann, deren berühmte Söhne Udo und Manfred auch heute noch keiner vorstellen muss.

Berühmte Österreicher

Der eine erlangte als Maler und Fotograf (Manfred) viel Anerkennung, der andere als Pianist und Sänger (Udo) fast schon Weltruhm. Und er war der erste Österreicher, der den Grand Prix d'Eurovision in den 60er-Jahren gewann. Der Song "Merci Cherie" entstand, daran erinnert sich die Wahl-Afritzerin genau, am Klavier im Schloss Ottmanach.

"Der Udo spielte jeden Tag, liebte seine Musik und war als Junge eher ein Eigenbrötler", weiß sie noch. Ein weiterer Gedanke aus längst vergangenen Tagen beschäftigt sich mit der Tatsache, dass die drei Bockelmann-Brüder (dazu gehörte auch John) gerne rauchten.

Heimlich geraucht

"Sie rauchten heimlich im Stadl", weiß Maria Meisterl noch. "Der Udo ließ den Manfred oft Zigaretten besorgen. Die Mutter rauchte selbst." Die Mutter interessierte sich laut Meisterl nur bedingt für den Gutsbetrieb und das spürte sogar der Hahn auf dem Hof: "Der war mit jedem friedlich, nur der Frau Bockelmann sprang er stets krähend vor die Füße und erschreckte sie", so die alte Dame lachend.

Dem Herrn des Hauses, den alle nur "den Bockel" nannten, zollt die Erinnerung Respekt: "Ein gradliniger, sehr verlässlicher Mann!" Der kannte auch keine Berührungsängste in Bezug auf seine Mitarbeiter. Der Udo war nicht so umgänglich, bevorzugte seine Musik und das Zusammensein mit dem Klavier. Bruder John dagegen mochte die Kochkünste von Maria Meisterl und saß auch das eine oder andere Mal in ihrer Küche, um die Kärntner Küche zu genießen.

Es waren halt andere Zeiten vor rund 70 Jahren auf dem Schloss und da wurde den Buben für eine gute Note auch schon mal eine gute Jause für den Lehrer mitgegeben. "Es hat wohl funktioniert", weiß Maria Meisterl mit einem Augenzwinkern.

Überhaupt ist sie, obwohl das Leben sicher nicht immer leicht war, ein überaus fröhlicher Mensch. Den Umzug nach Afritz vor rund 40 Jahren hat sie nie bereut und hier mit ihrem Sohn Erich, mit dem sie unter einem Dach lebt, eine Heimat gefunden.

Die Liebe zu Blumen

Der Garten und ihre Blumen sind der zierlichen Seniorin wichtig. Fuchsien liebt sie besonders. Die werden in allen Farben gezüchtet und erreichen eine stattliche Größe. Jeden Tag besucht sie den Garten.

Manchmal aber, wenn im Fernsehen der Udo Jürgens auftaucht, dann kommen die Erinnerungen an diese Zeit und die Erlebnisse bei den Bockelmanns wieder zurück. "Etwas Besonderes ist das schon", sagt auch Sohn Erich, der den Alltag auf dem Gut erlebt hat. "Wer hat schon Privatkonzerte miterleben können?"