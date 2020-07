das Augustprogramm des Kulturgartens ist da:

Wieder gibt es einen Mix an Veranstaltungen für Anrainer, Gäster und Kulturinteressierte aus nah und fern. Gerade im Sommer ist die Location durch die große Terrasse und die die Nutzung des gesamten Bades ein Hit für Freiluftveranstaltungen.

Den Beginn der Kulturfreitage im Bad macht das "Crossover Project" von Siegi Stichauner am 7.8.:

The Crossover-Project ist eine Formation von fünf Musikerinnen und Musikern, die am 7. August 2020 im Naturbad Aichwaldsee ihr Debut feiern. Die Mitglieder der Gruppe sind auf musikalischer Ebene höchst unterschiedlich – vom Opernsänger bis zum Jazz-Gitarristen. Es gastieren für Sie: Die oberösterreichische Sopranistin und Geigerin Barbara Wincor, der kolumbianische Bariton Andrés Alzate, das aus Wien stammende multiinstrumentale Talent Benjamin Jahn, die Kärntner Mezzosopranistin Ingrid Stichauner und der Kärntner Gitarrist Siegfried Stichauner.

Am 14. August gibt es die Vernissage von Astrid Walluschnig unter dem Titel "Kunst trifft Handwerk". Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung durch das Quartett des Chores "Faaker See Klang". Die Ausstellung ist 4 Wochen lang im Badehaus zu sehen.

Einen Ausnahme-Samstags-Termin gibt es am 15. August:

Wie schon im letzten Jahr macht die Poetry-Slam-Sommer-Tour von Slam if you can Station im Aichwaldseebad. Kenner der Poetry-Slam Szene freuen sich schon auf den Wettstreit der Wort-KünstlerInnen.

Eine Literatur-Musik-Kombination dürfen wir am 21. August präsentieren:

Das bekannte Musikduo "Outi & Lee" (Finnland/Kärnten) hat sein erstes Buch herausgebracht. Unter dem Titel "Wer zuletzt lacht, lacht im Himmel" erzählen die beiden Musiker-Anekdoten. Natürlich präsentieren die beiden auch eine Reihe ihrer Lieder.

Literarisch-kriminalstisch wird es am 28. August:

Die Wiener Dialektautorin El Awadalla präsentiert den unlängst erschienen Wien-Krimi "Zu viele Putzfrauen". Das Buch ist in der Shortlist des "Leo-Perutz-Krimipreises" und gibt einen Einblick in den Urwiener Vorstadtalltag: „Bluttat in Ottakring – war es Raubmord?“ Da es im Mietshaus keinen Gärtner gibt, kann es nur die serbische Putzfrau gewesen sein...

Beginnzeit ist immer um 19.00 Uhr, der Eintritt ist eine freiwillige Spende für die Kulturarbeit.

Das Café Seerose am Aichwaldsee bietet mit dem Wirtepaar Christian und Katarzyna Sternad das kulinarische Ambiente.