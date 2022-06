Die Feuerwehr in Feld am See feiert heuer im Juli ihr 120-jähriges Jubiläum. Derzeit gehören 62 Aktive, zwei Mitglieder der Reserve, vier Mitglieder auf Probe und zwölf Altmitglieder zur Freiwilligen Feuerwehr Feld am See.

FELD AM SEE. Es gibt Grund zu feiern: Die Freiwillige Feuerwehr begeht im Juli ihr 120-jähriges Bestehen. Gleich zwei Tage nutzen die Mitglieder die Gelegenheit diesen runden Geburtstag mit einem Festakt im Rathaus und einem Fest am Rüsthaus nebenan gebührend zu feiern.

Beachtliche Leistung

Kommandant Martin Rogl freut sich besonders, dass dies zum richtigen Zeitpunkt möglich sein wird. Stolz ist der Kommandant zudem auf die Erfolge seiner Mannschaft bei Leistungsbewerben. "Zuletzt waren wir im Juni in Arnoldstein dabei und konnten unter anderem Bezirks-Vizemeister werden", erklärt der Oberbrandinspektor mit Stolz.

Erfolgreicher Start

Am 19. März 1902 wurde unter dem Bürgermeister Josef Huber vlg. Lassnitzer im Gemeinderat der Gemeinde Feld am See beschlossen, zum Schutze der Bevölkerung, mangels ungenügender Feuerlöschmittel eine Freiwillige Feuerwehr zu gründen. Mit 20 aktiven und zehn passiven Mitgliedern startete die Geschichte der Blauröcke.

Im August 1957 konnte das Rüsthaus, an dem die Feuerwehrkameraden fleißig mitgebaut hatten, feierlich eingeweiht werden. Der Neubau wurde 2008 in Betrieb genommen. Immer wieder im Laufe der langen Historie brachten neue Fahrzeuge und technische Anschaffungen die Florianis in Feld auf den aktuellen technischen Stand.

62 Aktive

Derzeit gehören 62 Aktive, zwei Mitglieder der Reserve, vier Mitglieder auf Probe und zwölf Altmitglieder zur Freiwilligen Feuerwehr Feld am See. Ein gutes Führungsteam sind seit dem letzten Jahr Kommandant Martin Rogl und sein Stellvertreter Wolfgang Töplitzer. Im Laufe der 120 Jahre waren es zwölf erfahrene Brandschützer auf diesem verantwortungsvollen Posten.

"Zu unseren Einsatzgebieten gehören häufig technische Unterstützung bei Verkehrsunfällen. Auch in Sachen Unwetterschäden werden wir in den letzten Jahren häufig gerufen", so Kommandant Rogl. Auch ein Hund muss schon mal aus dem See geborgen werden.

Zweite Feier im Herbst

Vorfreude herrscht im Übrigen auch auf einen Dämmerschoppen der Feuerwehr am 1. September am Kirchenplatz.