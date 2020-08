Über drei Jahrzehnte lang widmet sich Dechant Jurij Buch der seelsorgerischen Tätigkeit in St. Jakob im Rosental. Als Anerkennung wurde ihm die "Goldene Ehrennadel" verliehen.

ST. JAKOB IM ROSENTAL. Dechant Jurij Buch hat sich durch sein Wirken sowohl auf pastoraler Ebene als auch durch sein großes soziales Engagement hilfesuchenden Menschen gegenüber besondere Verdienste erworben. Seine Predigten sind weltoffen und auch sozialkritisch, angepasst an die Bedürfnisse und Lebenssituation der Mitbürger. Seine positive Zusammenarbeit mit dem ortsansässigen Kulturverein Rož zeigt auch sein großes Interesse am Kunst- und Kulturgeschehen in der Gemeinde.

In Anerkennung und Würdigung der besonderen Verdienste um sein seelsorgerisches Wirken und das gemeindliche Zusammenleben hat der Gemeinderat daher am 28. November des Vorjahres den einstimmigen Beschluss gefasst, Dechant Jurij Buch die „Goldene Ehrennadel“ der Marktgemeinde St. Jakob i. Ros. zu verleihen.

Die Überreichung fand am 19. August in den Räumlichkeiten der Gemeinde statt.