Von Bad Bleiberg ueber den Alpenlahner auf den Gipfel des Dobratsch und ueber den Steig nach Noetsch und uebers Tor zurück nach Bad Bleiberg. Eine wunderschöne Rundtour. Heute unter erschwerten Bedingungen, da wir auch die Wege betreuten. Ausschneiden, Markierungen ersetzen, Wege in Stand setzen. Ein grosses Lob an die Wanderer. Es lag kein Muell am Weg. So ist man gerne am Berg unterwegs.