L(i)ebenswerte Gemeinden - davon gibt es in Villach und Villach-Land einige. Wir stellen Ihnen in unserer Gemeindeserie die schönen Gemeinden unseres Bezirks vor. Diese Woche haben wir Afritz am See besucht.



AFRITZ AM SEE. Wunderschön gelegen, zwischen Bergen und See, zeigt sich die Gemeinde Afritz im Zentrum des Gegendtals. Eine malerische Idylle mit Wohlfühlfaktor, so gibt sie vielen Familien, wie beispielsweise den Slamanig-Markatschs, ein tolles Zuhause. Das Paar zog mit seinen zwei kleinen Söhnen im August 2020 in einen neu gebauten Bungalow im Ort – eben dorthin, wo andere auch gerne Urlaub machen. Auch Maria Meisterl fand ihr Glück in Afritz am See, genauer auf dem Gut Schloss Ottmanach, so wie Udo Jürgens einst.

Dass Afritz eine sportliche Gemeinde ist, ist längst durch Legende Matthias Mayer bekannt. Doch auch für die Nachwuchssportler wird sich schwer engagiert. Gleich drei Vereine lassen aufhorchen. Doch auch für die Feuerwehr interessieren die sich "Jungen" sehr. Allen voran Luca Polanig. Afritz scheint zudem eine Quelle für Kreativität zu haben. Künstlerin Lisa Huber, mittlerweile bekannt über die Landesgrenzen hinaus, entwuchs einst aus der kleinen Gemeinde. Auch Gemeindebürgerin und Autorin Manuela Lanker erfüllte sich mit ihrem Buch einen Traum.