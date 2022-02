Seit kurzem kann man in Thörl-Maglern in einem Selbstbedienungsshop von KastlGreissler Lebensmittel einkaufen.

THÖRL-MAGLERN. Doppeltes rundes Jubiläum für das Erfolgskonzept KastlGreissler: Mit der Kärntnerin Doris Vielgut-Titmas ist die zehnte KastlGreisslerin an Bord und die Anzahl der KastlGreissler-Selbstbedienungsshops dank der gestrigen Eröffnung auf 20 gewachsen. Wie alle KastlGreissler möchte auch die Neo-Franchisenehmerin etwas bewegen und die Nahversorgung am Land modernisieren und verbessern. Denn dort, wo es an Nahversorgern fehlt – wie bis jetzt in Thörl – findet KastlGreissler den richtigen Platz im Ort für ein rund 15m2 großes Kastl, das mit frischen und gesunden Erzeugnissen lokaler Produzent:innen, aber auch mit wichtigen Dingen des täglichen Bedarfs befüllt ist.

Regionale Produkte

„Nachhaltig einkaufen“ ist in aller Munde und in unser aller Interesse, dafür braucht es aber auch die richtigen Projekte und Initiativen. Ein solches wurde vor knapp zwei Jahren vom österreichischen Unternehmen KastlGreissler gestartet – und nun von Doris Vielgut-Titmas auch in die Region Villach-Umland gebracht. Der Selbstbedienungsshop mit rund 450 unterschiedlichen Produkten ermöglicht der Bevölkerung den täglichen Einkauf direkt im Ort und damit das Einsparen vieler zusätzlicher Autokilometer. Die Nachhaltigkeitsbilanz eines KastlGreissler-Shops ist aber nicht zuletzt deshalb so hervorragend, da ein Großteil dieses Komplettsortiments aus einem Umkreis von 40 Kilometern von regionalen Landwirtschaftsbetrieben und Manufakturen stammt. „Als KastlGreisslerin habe ich mich dazu verpflichtet, mindestens 50% der Lebensmittel und Produkte mit regionaler Herkunft anzubieten. Wie viele andere KastlGreisler werde aber auch ich in Thörl weit darüber liegen, weil das Gute nicht nur sprichwörtlich so nah liegt“, sagt Vielgut-Titmas. So bezieht sie regionale Produkte u.a. von der Bäckerei Selitsch (Arnoldstein), der Fleischerei Peter Smole (St. Stefan/Gail), Schwenner Biomilch (Göriach), der Gailtaler Mühle Mikl (Hart), Honig Huter (Stockenboi), La Mattina Kaffee (Villach), Birgit Ploner-Erlacher/Genussvoll Leben (Dellach/Gailtal) oder Zerza Fische (Jenig).

Starker Zusammenhalt



Vielgut-Titmas ist selbst in Arnoldstein aufgewachsen und lebt heute in Velden. Bei der Standortwahl ihres ersten KastlGreissler haben aber Zufall und Zusammenhalt der KastlGreissler-Familie eine wichtige Rolle gespielt. So befindet sich der Shop auf einem Grund von Thomas Glanzer, seines Zeichens KastlGreissler in Dölsach in Osttirol, dessen Eltern das ehemalige Thörler Gasthaus Straßhof betrieben. Corona bedingt wurde auch der neueste KastlGreissler-Shop einmal mehr ohne großen Event eröffnet. Am ersten Tag zu Gast war Bürgermeister Reinhard Antolitsch, der die Regionalität und Nachhaltigkeit des Projekts in jeder Hinsicht betonte: „Natürlich ist es unterstützenswert, wenn viele unterschiedliche regionale Produzent:innen unter einem Dach vereint werden und so ein breites Angebot zur Verfügung steht. Dass auch im Vorfeld für den Stromanschluss und auch für Unterbau und Vordach mit ortsansässigen Firmen zusammengearbeitet wurde, unterstreicht die Grundwerte des KastlGreissler.“