Junge Familie fand den Wohlfühlfaktor

Das Glück optimiert hat die junge Familie Slamanig-Markatsch mit einem Hausbau in Afritz am See.

AFRITZ AM SEE. "Uns fehlt hier nix", bekennen Michael Slamanig und Kerstin Markatsch. Das Paar zog mit seinen zwei kleinen Söhnen im August 2020 in einen neu gebauten Bungalow im Ort – dorthin, wo andere auch gern Urlaub machen.

Schnelle Genehmigung

Es war nicht nur die Aussicht auf das Traumhaus, das die junge Familie von Treffen hierher lockte, sondern auch die erfolgreiche Suche nach Baugrund und die unbürokratische Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die überzeugten. "Sowohl der Preis für das Grundstück als auch das schnelle Genehmigungsverfahren haben gestimmt", erinnert sich Michael Slamanig, der seinen Arbeitsplatz bei einem großen Kärntner Fensterbauer nicht weit von Afritz entfernt hat.

Die Erinnerung ist frisch, denn einen Tag, nachdem er das zweite Mal Vater geworden ist, fand die Bauvorbesprechung auf der Gemeinde statt. Und dann begann eine harte Phase für die Familie.

Anstrengende Bauphase

Mama Kerstin weiß noch, dass sie ihren Mann kaum noch zu Gesicht bekam, weil der in jeder freien Minute auf der Baustelle war und sie das mit einem Baby und einem Kleinkind nicht konnte. Ein knappes Jahr dauerte das Eigenheim-Projekt, mit dem die Familie auch heute noch happy ist.

"Kindergarten und Volksschule ganz in der Nähe, ebenso andere junge Familien mit zahlreichen Spielkameraden für Jakob und Paul – das ist echt super", sagt die 32-jährige Kerstin. Nicht zuletzt die Infrastruktur erlaubt es ihr, wieder in Teilzeit berufstätig zu sein: "Zum Glück bin ich in 35 Minuten in Spittal an meinem Arbeitsplatz."

Dazu kommen die vielen Freizeitmöglichkeiten in und um Afritz. Nicht nur der See, der im Sommer immer wieder zum Baden und Schwimmen einlädt, hat es der Familie angetan.

"Unsere Kinder können dank verkehrsberuhigter Spielstraße vor der Haustür auch immer wieder nicht nur im Garten, sondern auch vor der Haustür spielen", freuen sich die Eltern und geben zu, dass sie ihre Entscheidung zu keinem Zeitpunkt bereut haben und sich in Afritz überaus wohlfühlen.