Am Freitagnachmittag statteten Kanzler Karl Nehammer und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig dem Krisengebiet im Gegendtal einen Besuch ab und nahmen an einer Einsatzbesprechung des Bundesheeres teil. Landesrat Martin Gruber nennt Details rund um mögliche Straßenöffnungen. Rührende Worte von Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig: "Habe Freund verloren".

GEGENTAL. Bundeskanzler Karl Nehammer kam am Freitag nach Treffen. In der Einsatzzentrale nahm er zusammen mit Minister Norbert Totschnig und Landeshauptmann Peter Kaiser an einer Lagebesprechung mit dem Bundesheer teil. Geführt wurde diese vom Einsatzleiter des Bundesheeres, Oberstleutnant Thomas Enenkel. Ein Ausschnitt davon im Video ganz oben.Im Anschluss gab es eine Pressekonferenz. Kanzler Karl Nehammer hatte als Erster das Wort

Details zu Straßenöffnungen

Straßenbaureferent Martin Gruber gab in der Folge einen Einblick in den Stand der Straßeninstandsetzungen. Im Rahmen der Pressekonferenz nannte er Zeiträume, in denen die verschiedenen Straßen wieder befahrbar sein könnten.

Appell an Bundesregierung

Landeshauptmann Peter Kaiser richtete in einer Ansprache einen Appell an die Bundesregierung. Man müsse gemeinsame Signale setzen. Man ersucht die Bundesregierung um die Inanspruchnahme einer "besonderen Hilfeleistung". Kaiser weiter: "Wir haben erste Hilfemaßnahmen seitens des Landes eingeleitet, für jene, die kein Dach über dem Kopf haben."

"Es sieht katastrophal aus"

Bezirksfeuerwehrkommandant Libert Pekoll ist genauso wie die Freiwilligen Helfer der Feuerwehr seit Dienstagnacht pausenlos im Einsatz. Im Gespräch mit MeinBezirk.at sagt er, er habe in 42 Jahren Feuerwehr so eine Zerstörung noch nie gesehen. Pekoll weiter: "Im Vogelsangweg und hinein Richtung Innere Einöde sieht es einfach katastrophal aus." Ein Video vom Vogelsangweg erreichte MeinBezirk.at ebenso am Freitagnachmittag. Laut Informationen von MeinBezirk.at hat die Siedlung noch immer keinen Strom.

"Freund verloren"

Rührende Worte fand Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig bei der Pressekonferenz. Er gedachte der Familie des Todesopfers. Er habe einen Freund verloren, wir waren Nachbarn. Glanznig dankte aber auch allen Einsatzkräften für ihre Leistung.