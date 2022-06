Künstlerin Lisa Huber hat Wurzeln in Afritz am See

AFRITZ AM SEE. Sie lebt in Berlin, Wien und Villach, aber aufgewachsen ist Lisa Huber in Afritz am See. Die erfolgreiche Künstlerin, die 2017 den Kulturpreis der Stadt Villach erhielt, ist vor allem für ihre sakrale Kunst bekannt. Einige weitere bedeutende Preise folgten in den Jahren darauf.

Geschätzte Werke

In Wien hat Lisa Huber ab 1982 auch studiert und war ab 1988 Meisterschülerin von Professor Frohner. Davor war sie unter anderem an der Kunstgewerbeschule in Graz.

Eines der aktuellen Projekte ist die Gestaltung der Kreuzweg-Stationen auf dem Kalvarienberg in Sachsenburg. Auch andere Kunstwerke, wie Fastentücher und Kirchenfenster, fanden ihren Weg aus ihren Ateliers in Wien und Berlin.

Wie steht's um die Erinnerungen an Afritz? Auf einem Bergbauernhof ist sie hier aufgewachsen und der Vater hätte sie gern hier "gut" verheiratet. Vom Kunststudium war er zunächst wohl auch nicht begeistert, doch am Ende hieß es: "Wenn das Dirndle das will ..." Sie wollte und hat es nicht bereut. Häufig ist es sakrale Kunst, die im Mittelpunkt steht und über kirchliche Grenzen hinweg Begeisterung schafft.