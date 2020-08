Wegen des Wetters zwar in etwas kleinerem Rahmen aber doch ein feines Ereignis: Am Freitag fand die Vernissage von Astrid Walluschnigs Ausstellung "Kunst trifft Handwerk" im Kulturgarten Aichwaldsee statt.

Asrid Walluschnig, eine Meisterin der feinen Linien, stellt bis Anfang September eine Reihe von aktuellen Zeichnungen, aber auch Werke auf Holz und anderen Materialien im Cafe Seerose am Aichwaldsee aus.

Musikalisch untermalen wurde die Eröffnung vom Quartett des Faaker See Klang, begeistert zeigten sich auch Wirt Christian Sternad und Dominik Werginz.

Fotos: (c) Jana Zerzer

Schon am Samstag 15.8. geht es mit dem Summer-Poetry-Slam von Slam if you can weiter. Beginn ist diesmal um 19.30 Uhr. ACHTUNG: Bei Schlechtwetter begrenzte Publikumsplätze!