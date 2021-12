Seit einem Vierteljahrhundert organisiert Adam Müller aus Wernberg den Friedenslichtlauf vom Bahnhof Villach zum Kloster Wernberg. Viel los beim heurigen Jubiläum.

VILLACH/WERNBERG. Über 100 Läufer machten mit, beim 25. Friedenslichtlauf von Villach nach Wernberg. Von der Polizei wurden sie vom Bahnhof in Richtung Wernberg geleitet. Mit im Gepäck: Das Friedenslicht, das am Bahnhof Villach geholt wurde.

Über 100.000 Euro für guten Zweck

Innerhalb der letzten 25 Jahre kamen bis dato über 100.000 Euro für Kärntner in Not zusammen. Heuer wurde für die Diakonie in Feldkirchen gelaufen. Adam Müller: "Ich danke allen, die diese Veranstaltung seit so vielen Jahren unterstützen und allen, die heute - beim 25. Jubiläum dabei waren."