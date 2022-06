L(i)ebenswerte Gemeinden - davon gibt es in Villach und Villach-Land einige. Wir stellen Ihnen in unserer Gemeindeserie die schönen Gemeinden unseres Bezirks vor. Diese Woche haben wir Feld am See besucht.

FELD AM SEE. Die malerische Gemeinde zwischen Bergen und Seen bietet eine fantastische Idylle zum Wohnen und ist daher ein beliebter Lebensmittelpunkt und Zuhause vieler Familien, wie beispielsweise die Jahics. Die Großfamilie hat ihren Umzug noch keinen einen Tag bereut. Doch nicht nur Familie Jahic fühlt sich pudelwohl in der kleinen Gemeinde. Auch das ehemalige Fußball-Ass Hansi Neuwirth hat in Feld am See seinen Lieblingsplatz gefunden. "Gemeinschaft wird hier groß geschrieben", erzählt er in einem Interview.

Das bestätigt sich durch viele Feste und Traditionen. So wird die Trachtengrupppe gar heuer 40 Jahre alt. Dass diese Traditionen jung halten, beweist Gründungs-Obfrau des Vereins, Gerlinde Unterherzog, die mit ihren 101 Jahren beim Jubiläum selbstverständlich dabei sein wird. Doch auch die Trachtenkapelle feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Falls es auf diesen Festen zu hitzig wird, ist die Freiwillige Feuerwehr Feld am See schnell zur Stelle. Auch sie feiern 2022 ihr 120-jähriges Bestehen.

Zahlen, Daten, Fakten Laut Statistik Austria wohnen zu Beginn des heurigen Jahres 1.090 Einwohner in Feld am See.

Feld am See unterteilt sich in acht Ortschaften. Wobei Feld am See und Rauth die einwohnerstärksten sind.

Im Jahr 1890 gab es in Feld am See nur 18 Häuser mit 112 Bewohnern..

Das Durchschnittsalter in Feld am See liegt bei 45,9 Jahren. Männer sind durchschnittlich 44,3 und Frauen 47,47 Jahre alt.

