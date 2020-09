Kollision zwischen Motorradfahrerin aus Niederösterreich und Autolenkerin aus Villach. Die Niederösterreicherin wurde schwer verletzt ins LKH Villach gebracht.

WERNBERG. Es gibt zwar keine offizielle European Bike Week, dennoch sind jede Menge Harley-Davidson Fahrer und andere Motorradfahrer in der Region unterwegs. Auch Unfälle bleiben nicht aus.

Schwer verletzte Motorradfahrerin



So kam es in der Gemeinde Wernberg heute zu einem folgenschweren Unfall. Und zwar in den späten Nachmittagsstunden. Um 17:20 Uhr stießen eine 17-jährige Autolenkerin aus Villach und eine Motorradfahrerin aus Tulln (Niederösterreich) zusammen.

Der Unfall ereignete sich im Begegnungsverkehr auf der L 47, Damtschacher Straße. Bei dem Unfall wurde die 57 Jahre alten Motorradlenkerin schwer verletzt. Sie wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden, am Auto schwerer Sachschaden. Ein bei beiden Lenkerinnen durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.