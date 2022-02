In Velden kam es zu einem schweren Skiunfall einer 10-Jährigen und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert.



VELDEN.Heute gegen 16:00 Uhr fuhr ein 10 Jahre altes Mädchen aus dem Bezirk Villach Land mit ihren Schiern auf der Piste „Fahrendorf“ im Gemeindegebiet von Velden in Richtung Tal und prallte dabei aus bisher nicht bekannten Gründen abseits der Piste gegen einen Baum.

Das Kind erlitt dabei eine schwere Verletzung und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Alpin 1 in das LKH Villach geflogen.