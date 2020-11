Im Herbst gründeten sechs Kärntnerinnen und ein Kärntner "Die Gehzeiten", eine Gemeinschaft für Trauerbegleitung und Trauerreden. Die Trauer ist ein Thema, dass zwar immer aktuell aber auch immer vernachlässigt wird, weiß Trauerbegleiterin Ingrid Pak-Ramusch. Ein Gespräch über Verlust, Trauer und Liebe.

ROSENTAL, KÄRNTEN. Sechs Frauen sind sie und ein Mann, erzählt Ingrid Pak-Ramusch. Gemeinsam betrieben Sie seit Herbst diesen Jahres die Trauergemeinschaft "Die Gehzeiten", kennengelernt hat sich die bunt zusammengewürfelte Truppe bei der Ausbildung, die vor knapp einem Jahr begann.

Von der Polizistin hin zur Bankangestellten sei alles dabei, die Interessen sind so vielfältig wie die Charaktere. Doch eines sei ihnen gemeinsam, erzählt Pak-Ramusch. "Eine jede hat einen gewissen Verlust durchlebt."

Persönlicher Verlust



Die Rosentalerin, Religionspädagogin von Beruf, beginnt mit ihren Erzählungen bei sich selbst, ihr Mann ist im Jahr 2012 verstorben, zwischen Diagnose und Tod sei nur ein Jahr gelegen. "Wir wollten gemeinsam alt werden", sagt sie.

"Das leben ist umso schöner, wenn man sieht wie kurz es sein kann."

Der Weg zu den Gehzeiten



Sie machte eine Therapie, beschäftigte sich viel mit dem Thema Trauer und rief vor drei Jahren das Trauercafé ins Leben. Ein Kreis für Menschen, die sich einmal im Monat zu diesem Thema zusammenfinden, reden oder zuhören, "gemeinsam einen Kaffee trinken".

In ihrer Tätigkeit Bestätigung gefunden, absolvierte sie schließlich den von der WKO zertifizierten Lehrgang zur Trauerbegleiterin. Und lernte hier auch ihre heutigen "Gehzeiten"-WeggefährtInnen kennen.

"Wenn man einmal Trauer durchlebt hat und man sieht, dass es einen nicht umbringt, dann hat Trauer ein irrsinniges Kraftpotenzial."

Jeder trauert anders



So unterschiedlich die Art und Weise mit Trauer umzugehen ist, so unterschiedlich ist der Kreis der Gehzeitinnen-Trauerbegleiterinnen (und Trauerrednerinnen). Spezialisiert sich Manuela Koloini aus Villach beispielsweise auch auf Personen, die ein geliebtes Haustier verloren haben, hat Birgitt Ferlic aus Klagenfurt den Schwerpunkt auf Fehlgeburten und Totgeburten gelegt. In ganz Kärnten, von Völkermarkt oder Feldkirchen bis Spittal und Hermagor sind die Frauen, und ein Mann, stationiert.

Man kann nicht abwiegen



Ganz wichtig ist den Trauerbegleiterinnen die Einzigartigkeit der Trauer. Ob geliebtes Haustier oder geliebter Mensch, "man kann nicht abwiegen", weiß Pak-Ramusch. Ein jeder Verlust sei so individuell wie die Person selbst, die ihn erlebt, weiß die Trauerbegleiterin.

Ebenso verhält es sich mit dem "Heilungsprozess". Benötige es bei der einen Person einige Gespräche, kann es in einem anderen Fall ein sehr langer Prozess sein. Wichtig sei es, so die Lehrerin, sich Zeit zu nehmen. "Manchmal kann es auch sein, dass wir sagen: ,es ist zu früh, noch sind die Wunden zu frisch´", erläutert sie. Der Zeit, ein wichtiger Faktor.

"Trauer ist die Beziehung in Liebe, aber auf einer anderen Ebene."

Hinderliche Sätze stören



Was sie jedoch gar nicht "abkann" sind "behinderliche Sätze", "wie man solle loslassen", "jemand neues kennenlernen" oder "ein neues Haustier zulegen", "das sind Sätze, die in der Trauerarbeit nichts verloren haben", sagt sie entschieden. "Man hat einen Verlust erlebt und will bestimmt vieles, aber sicherlich nicht loslassen". Ein Begriff, der auch nicht in die moderne Trauerforschung passt, wie Pak-Ramusch erläutert. "Die Liebesbeziehung endet nicht mit dem Tod, sondern wird auf einer anderen Ebene fortgeführt".

Dass vielen Menschen das Feingefühl für Themen wie Tod Verlust und Trauer fehlt, sei ein gesellschaftliches Phänomen, weiß sie. "Aber es liegt an uns das zu ändern", sagt sie entschlossen und erzählt von einer trauernden Frau, deren bekannte die Straßenseite wechselten als sie sie sahen. "Menschen handeln nicht aus böser Absicht, sondern weil sie es nicht besser wissen", sagt sie. Und macht Mut. "Die Trauer gehört zum Leben. Und wenn man weiß, was einem im leben alles passieren kann, dann ist so manches was uns täglich widerfährt gar nicht so schlimm." Pak-Ramusch abschließend: "Wenn man Trauer durchlebt, hat das ein irrsinniges Kraftpotenzial."

Zur Sache

Die Trauerbegleiterinnen und -RednerInnen sind in ganz Kärnten im Einsatz. Die Gemeinschaft lernte sich bei der Ausbildung kennen und formierte sich im Herbst zu "Die Gehzeiten – Trauerbegleitung und Trauerreden" zusammen. Sie treffen sich alle zwei Monate in Maria Elend bei Ingrid Pak-Ramusch, zuständig im Rosental, Villach Land, Klagenfurt Land (Foto links). Die Kontakte finden Sie online unter www.die-gehzeiten.com.