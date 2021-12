"Einen kühlen Kopf bewahren" - eine Redewendung, die eine Großzahl von Mutigen Jahr für Jahr in Velden sehr wörtlich nehmen. Während die Tradition, die nach und nach bereits Hunderte angezogen hatte, dieses Jahr coronabedingt ausfallen muss, findet ein bewusst kleingehaltenes Neujahrsschwimmen am Aichwaldsee statt.

FINKENSTEIN. Es muss nicht immer das Große sein - diese Denkweise könnte man sozusagen als Startschuss für das Neujahrsschwimmen am Aichwaldsee bezeichnen. Am 1. Jänner 2020 wurde dieses erstmals veranstaltet, weil zwei Gäste des Cafe Seerose am Aichwaldsee meinten, sie würden den Rummel in Velden nicht begrüßen, auf das Neujahrsschwimmen wollten sie aber trotzdem nicht verzichten.



Veranstaltung zum zweiten Mal nach 2020

Eine knapp zweistellige Zahl an Wagemutigen traute sich demnach beim ersten Veranstalten bereits ins eiskalte Nass des für die gute Fischqualität bekannten Sees im Bezirk Finkenstein. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung, aufgrund der pandemischen Lage, ausfallen. Morgen will man sie jedoch, unter Beachtung sämtlicher Auflagen, im kleinen Rahmen wieder durchziehen.

Erwärmende Belohnungen für die Mutigen

Das Cafe ist ab 10.00 Uhr geöffnet, um 11.00 soll planmäßig der Sprung in den See erfolgen. Bis dato haben sich laut Christian Sternat vom Cafe Seerose erst vier Personen angemeldet, man könne aber auch einfach vorbeikommen und mitmachen. Für die mutigen Schwimmerinnen und Schwimmer gibt es anschließend als Belohnung einen Zirbengockel, einen hausgemachten Zirbenschnaps. Die Jugendlichen werden mit einem heißen Getränk belohnt.

Zum Aufwärmen danach gibt's auch heiße Speisen und etwa Glühwein, sowie auch den eingeheizten Ofen im Cafe Seerose am Aichwaldsee. Die Wasserrettung Faak am See wird die Veranstaltung betreuen.