Sommer, Sonne, Badespaß. Am See ist heuer richtig was los. Doch wer darf eigentlich mit welchem Boot fahren und wer hat Vorrang? Wir haben nachgefragt.

VELDEN. Die sommerlichen Temperaturen treiben viele Einheimische und auch Urlauber ins Wasser. Zahlreiche Bäder rund um den Wörthersee melden gerade heuer Rekordzahlen an Besuchern. Wichtigste Regel wegen "Corona": Abstand halten. Damit dies gelingt, leihen sich viele ein Tret-, Ruder- oder Elektroboot aus. Auch Stand-up-Paddleboards (SUP) sieht man immer häufiger mitten am See. Damit alle Wassersportler und Bootfans ihre Zeit auf und im Wasser gleichermaßen genießen können, gibt es jedoch auch einige Regeln zu beachten.

Braucht man eigentlich einen Bootsführerschein? "Nein", sagt der Segelschulbetreiber Manfred Berger. "In Österreich ist es nicht Pflicht, einen Schein zu besitzen, um ein Boot in Betrieb zu nehmen. Doch leiht man ein Segelboot aus, ist es meist Voraussetzung." Die Segelschule Wörthersee gibt es bereits seit 70 Jahren, sie wurde von Franz Berger gegründet.

Segelkurse & Co

Vorwiegend gibt es heute Segel-Grundkurse. Einige machen auch den A-Schein – damit ist man berechtigt, in allen Seen und Flüssen Österreichs zu segeln. Für Motorboote ab 4,5 KW braucht man auch an den heimischen Seen ein Schiffsführerpatent. Die Vorbereitung erfolgt an der Segelschule in Velden. "Der Klassiker ist der Segel-Grundkurs. Ein toller Freizeitsport für die ganze Familie", so Berger. Die Kurse werden auch heuer sehr gut angenommen. "Jedoch konnten wir bis Mitte Mai nichts machen, die zwei Monate sind kaum mehr aufzuholen", berichtet Berger.

Altersbeschränkungen

Bei der Steuerung von Booten gibt es zudem Altersbeschränkungen. Segelboote dürfen von Jugendlichen ab 14 Jahren alleine gesteuert werden, zuvor nur unter Aufsicht und mit Schwimmweste. Ruderboote dürfen schon ab zwölf Jahren alleine gefahren werden. Motorboote mit weniger als 4,4 KW dürfen ab Vollendung des 16. Lebensjahres bedient werden. Elektroboote mit weniger als 500 Watt ab zwölf Jahren.

Schwimmer müssen sichtbar sein

Dass Schwimmer am See immer Vorrang haben, ist ein Irrglaube. Im 100-Meter-Umkreis von Marinas und Dampferanlegestellen gilt ein absolutes Badeverbot. "Genauso wie man mit einem Boot nicht direkt in die einzelnen Bäder fahren darf", sagt Berger. Er empfiehlt Schwimmern generell, nicht über die 200 Meter lange Uferschutzzone hinaus zu schwimmen. Trotzdem kommt es immer wieder vor. "Dann sollten sich Schwimmer mit Schwimmbojen, bunten Badehauben oder im Idealfall mit einem Begleitboot unbedingt sichtbar machen", empfiehlt Berger.

Mehr Stand-up-Paddler

Wirft man einen Blick auf den See, so ist dieser oft beinahe überfüllt mit sogenannten SUP (Stand-up-Paddleboard). "Die sieht man zwar ebenso wie Windsurfer zwar leichter, jedoch können sie jederzeit ins Wasser fallen und sind dann für Bootsführer ebenso wenig sichtbar wie Schwimmer", sagt Berger.

Gewitter am See

Wer am Wörthersee mit einem Boot, egal welchem, fährt, sollte sich über die Verhältnisse und Vorrangregeln informieren, vor allem auch, um sich selbst und andere zu schützen. Gefährlich wird es auch, wenn Gewitter aufziehen. Rechtzeitig an Land gehen wird empfohlen. Berger gibt noch Tipps: "In Velden ist die Gerlitzen die Wetterseite. Bei Blitzschlag und Donner ist der See zu verlassen. Denn auch von allen anderen Himmelsrichtungen her kann ein Unwetter kommen."

Die Vorrangpyramide: Wer am See Vorrang hat 1. Absoluten Vorrang haben Einsatzfahrzeuge im Einsatz (Wasserrettung, Polizei)

2. Linienschiffe und Fähren sowie das Tankstellenboot für Motorboote (sie alle sind gekennzeichnet mit einem grünen "Ball")

3. Floße, jedoch gibt es diese nicht am Wörthersee, wohl aber an der Drau

4. Fischereifahrzeuge (gekennzeichnet mit einem weißen "Ball")

5. Alles, das durch Windkraft betrieben wird: Segelboote, Surfer etc.

6. Alles, das durch Muskelkraft betrieben wird: Ruder- und Tretboote, SUP, etc.

7. Motorboote. Egal, ob das 500-Watt-Elektroboot oder die ganz großen mit über 4,5 KW.

Schwimmer sind eigentlich nur im Bereich der Strandbäder geschützt. Achtung: Wer weit hinausschwimmt, sollte unbedingt etwas mitnehmen, wie ein Surfbrett, Schwimmkissen oder bestenfalls ein Begleitboot. Denn im Wasser können Bootsführer, egal welche, Schwimmer nicht sehen!

Leservorteil:

Im September gibt es von der Segelschule Wörthersee noch ein "Zuckerl" für alle WOCHE-Leser. Mit einem Ausschnitt des Print-Berichtes beziehungsweise einem Screenshot erhalten Interessierte im September den Segelgrundkurs um 200 statt 250 Euro in der Segelschule Wörthersee.

Infos: segelschule-woerthersee.at