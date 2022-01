Heute Früh kam es auf der Drautal Bundesstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Schneeräumfahrzeug übersah einen PKW, wodurch die beiden kollidierten. Zwei Personen mussten ins LKH gebracht werden.

WEISSENSTEIN. Heute gegen 7.30 Uhr kam es auf der Drautal Bundesstraße (B 100) in Töplitsch (Gemeinde Weißenstein) zu einer Kollision zwischen einem LKW der Straßenmeisterei Feistritz/Drau mit angebautem Schneeräumschild und einem PKW, der von einer 41-jährigen Frau aus der Gemeinde Weißenstein gelenkt wurde.

Kollision zwischen PKW und LKW

Der 57-jährige Kraftfahrer aus dem Bezirk Villach-Land war in diesem Bereich mit Schneeräumarbeiten auf dem dortigen Parkplatz beschäftigt. Am Ende des Platzes fuhr der Kraftfahrer mit dem Schneeräumfahrzeug auf die B 100 und übersah dabei den entgegenkommenden PKW der Frau.

Großer Blechschaden, zwei Personen im LKH



Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung konnte die Frau eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte mit dem PKW gegen die rechte Seite des Räumschildes. An ihrem PKW entstand Totalschaden, am Räumschild entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Die Frau konnte sich selbst und ihren im Fahrzeug mitgefahrenen 6-jährigen Sohn aus dem Fahrzeug befreien. Beide wurden nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Der Kraftfahrer blieb unverletzt. Der mit beiden Lenkern durchgeführte Alkomatentest verlief negativ (0,00 ‰).