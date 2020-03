100.000 Euro wurden für den Umbau des Einfamilienhauses aufgebracht.

PÖCKAU. Josef Blüml ist durch sein Winzerhobby vielen bekannt. Durch einen schweren Schicksalsschlag ist der Pöckauer seit März 2019 an den Rollstuhl gefesselt. Mit seinen Qualitätsweinen wurde er auch durch den Naturpark Dobratsch als Naturparkpartnerbetrieb ausgezeichnet.

Umfangreich umgebaut

Aufgrund seiner Querschnittslähmung wurde daher das Einfamilienhaus in Pöckau mit umfangreichen finanziellen Mitteln umgebaut und unter anderem durch den Einbau eines Aufzuges barrierefrei gemacht. Ein Gesamtbetrag von 100.000 Euro musste durch die Familie aufgebracht werden, um die Umbauarbeiten durchführen zu können. Die Aufbringung dieser Mittel war nur durch die Unterstützung von besonders engagierten Mitmenschen möglich. So bemühte sich ganz besonders die Zimmerei Preschan aus Arnoldstein darum, Unterstützer und Spendengelder anzusprechen und zu erlangen.

Weiters wurde durch das Quartett Pöckau ein Benefizkonzert in der Filialkirche organisiert. Aufgetreten sind dabei die blutjungen Mikula-Schwestern aus Pöckau, das Quartett Pöckau und der Pöckauer Kirchenchor.

Weitere Unterstützer

Weitere Unterstützer waren die Marktgemeinde Arnoldstein, Brigitte Kröpfl (Hofladen in Neuhaus) sowie Elisabeth Oitzl (Gasthof Oitzl in Neuhaus), welche mit Spendenboxen in ihren Betrieben ebenfalls maßgeblich zum Spendenaufkommen beigetragen haben.

Anlässlich des Besuches von Bürgermeister Erich Kessler bei der Familie Blüml in Pöckau stellten die beiden fest, dass sie seit fünf Jahrzehnten aufgrund der gemeinsamen Tätigkeit bei der ÖBB und zusammen verbrachten Fußballerlebnissen beim Sportverein Arnoldstein eine Freundschaft verbindet.