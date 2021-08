Vor wenigen Tagen fand die pop-up-Ausstellung von Ina Loitzl am Kunstbahnhof Wörthersee statt.

VELDEN. Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk besuchte die Ausstellung und zeigte sich erfreut die Künstlerin in Velden begrüßen zu dürfen. Die in Kärnten aufgewachsene multimedial arbeitende Künstlerin wollte das besondere Flair des Wörthersees mit ihrem Beruf verbinden und hat so die Chance genutzt am Kunstbahnhof in Velden halt zu machen. Die Werke von Ina Loitzl sind nicht nur während der pop-up-Ausstellung zu sehen, sondern auch beim heuer erstmals stattfindenden Sommeratelier in den Räumlichkeiten des Kunstbahnhofes. Dieses findet in Kooperation mit dem Land Kärnten Abt. Kultur, der Marktgemeinde Velden am Wörthersee, der Veldener Tourismusgesellschaft mbH und Unternehmen aus der Region statt.