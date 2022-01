Heute vormittags kam es in St. Jakob im Rosental zu einem Schwelbrand, der höchstwahrscheinlich durch nachglühende Metallteile, am Vortag wurde eine Zellulose-Einblasdämmung im Dachboden verarbeitet, entstand.

ST. JAKOB IM ROSENTAL. Heute gegen 9.30 Uhr kam es bei einem Wohnhaus in der Gemeinde St. Jakob im Rosental zu einer Rauchentwicklung und einem Schwelbrand im Bereich des Dachstuhles, der vom 46-jährigen Hausbesitzer entdeckt wurde. Er gab an, dass am Vortag durch eine Firma eine Zellulose-Einblasdämmung im Dachboden verarbeitet wurde. Dafür wurden ca. 1.000 Kilogramm bzw. 30 Kubikmeter an Dämmung eingeblasen, die Arbeiten wurden gestern gegen 13.00 Uhr beendet.

Nachglühende Metallteile als Ursache

Die Brandursachenermittlung ergab, dass der gegenständliche Brand mit großer Wahrscheinlichkeit durch Metallteile, die sich im Schreddergut befanden und beim Schreddern erhitzt und in weiterer Folge mit dem Dämmmaterial auf den Dachboden eingeblasen wurden, entstand. Durch die nachglühenden Metallteile entstand im südwestlichen Bereich des Dachbodens ein Schwelbrand.

Über 500 Grad Oberflächentemperatur

Im Löscheinsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Jakob im Rosental, Maria Elend und Rosenbach mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 30 Mann. Die Wärmebildkamera der Feuerwehr zeigte eine Oberflächentemperatur von über 500 Grad Celsius im Bereich der Dachschräge des Dachbodens. Der Schwelbrand wurde von den Feuerwehren unter Einsatz von schwerem Atemschutzgerät gelöscht, das Dämmmaterial wurde abgetragen und die Glutnester wurden entfernt. Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.