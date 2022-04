Der Seniorenverband in Wernberg hat eine neue Obfrau: Stefanie Schwerwitzl folgt auf Gerlinde Nindler. Über zehn Jahre hatte sie sich mit vollem Einsatz für die Generation 60 plus eingesetzt.

WERNBERG. Nach mehr als zehn Jahren legte Gerlinde Nindler ihre Funktion als Obfrau des Seniorenbundes nieder. Sie hat sich in dieser Zeit für die Generation 60 plus mit vollem Engagement in Wernberg eingesetzt. Dabei wurde sie von ihrem Mann Peter unterstützt.

Neuwahlen

Bei der nun notwendigen Jahreshauptversammlung im Gasthof Fruhmann wurde Stefanie Scherwitzl zur neuen Obfrau gewählt. „Wir wollen alle auf unseren Weg mitnehmen und ein reichhaltiges Jahresprogramm anbieten“ meint Schwerwitzl. Unter den Ehrengästen waren unter anderem Bürgermeisterin Doris Liposchek, Gemeindevorstand Adam Müller und Bezirksobmann Walter Katholnig.