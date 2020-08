Wettlesen um die Gunst des Publikums: Das Summerspecial von “Slam if you can” war auch heuer im Kulturgarten Aichwaldsee ein 'Publikumsmangnet. 10 Größen der deutschsprachgen Slam-Szene reimten und performten was die Bühnen (Terrassen) Bretter hielten.

Sebastian Wastl brachte das Publikum in Stimmung, Felix Erlach lobte die Tugend des Zudeckens, Tara Meister ermutigte Mädchen, Mike Hornyk machte sich Gedanken über das Reisen. Johanna Kroell ließ der Hypochondrie freien Lauf, Estha Sackls Großmutter plädierte für Leben statt Fürchten - die muss wohl Klaus Lederwaschs Großmutter kennen. Daniel Wagner lobte Unteraichwald über den grünen Klee, Florian Supé gab seinen Senf dazu.

Mario Tomic holte sich für seine Performance Unterstützung vom Publikum und wurde schließlich als Slamsieger im Cafe Seerose am Aichwaldsee.

Special Thanks an Karl Bergmann für die Technik, Lui Hofbauer für die perfekte Moderation und natürlich an Carmen Kassekert, Mastermind von “Slam if you can” für die Organisation und alles andere!

Auf ein Wiedersehen am Aichwaldsee bei Christian und Katarzyna Sternad im nächsten Jahr!

