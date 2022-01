Ein Pferdehof sammelt Spenden, um den kog-nitiv beeinträchtigten Angelo weiterhin anstellen zu können.

LEDENITZEN. Angelo hilft beim Verein Horsense als Pferdepfleger mit. Der 27-Jährige lebt mit einer kognitiven Behinderung und hat durch ein Kooperationsprojekt von Autark und AMS die Möglichkeit bekommen, für ein halbes Jahr mit den Pferden zu arbeiten, da er durch seine Behinderung sonst schwer einen Platz in der Arbeitswelt findet.

Spendenprojekt



"Wir freuen uns, dass Angelo uns zur Hand geht", sagt Alina Scherwitzl vom Verein Horsense. Gemeinsam haben sie jetzt eine Spendenaktion für Angelo ins Leben gerufen. "Das geförderte Projekt läuft mit Ende Februar aus und wir würde Angelo gerne die Möglichkeit geben, weiter am Hof zu helfen", erklärt auch Julia Hribernigg. Als gemeinnütziger Verein haben sie selbst nicht das Geld, um ihn weiterhin zu bezahlen, und bitten daher um die Mithilfe von allen. Benötigt werden rund 15.000 Euro, damit kann der Verein den 27-Jährigen ein weiteres Jahr lang anstellen.

Erste Erfolge



Die Aufgaben von Angelo sind sehr vielfältig. "Er kümmert sich darum, dass die neun Therapie-Pferde genügend Heu haben, dass die Ställe ausgemistet werden, dass die Tiere Wasser haben und was eben sonst noch anfällt", erklärt Scherwitzl. Durch diese Aufgaben kann sich Angelo das Geld, was er für sein relativ selbstständiges Leben braucht, verdienen. Das Spendenprojekt läuft bereits seit Dezember, und es gibt auch schon erste Erfolge zu verzeichnen: "Wir können Angelo vom jetzigen Stand her zwei Monate weiter anstellen", freut sich Scherwitzl. "Jeder Cent hilft", bekräftigt auch Hribernigg, "Angelo ist uns am Hof wirklich eine sehr große Hilfe."