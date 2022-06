Mit schier unglaublicher Gewalt kamen die Muren im Gegendtal in der Nacht auf Mittwoch ins Tal geschossen. In der Klamm auf Höhe der Auffahrt nach Arriach zeigt sich ein Bild der Verwüstung: Die Straße nach Arriach gibt es nicht mehr. Das Kelag-Kraftwerk wurde laut Konzernangaben zu zwei Drittel zerstört.

GEGENDTAL. Nur unweit vom Katastrophen-Hotspot Österreichs, dem Gegendtal rund um die beiden Gemeinden Treffen und Arriach deutet wenig auf die Naturkatastrophe hin. Weder In Radenthein, noch in Feld am See, noch in Afritz hat das Unwetter schwerere Schäden hinterlassen.

Straße weggerissen

Doch in der "Klamm", die Afritz in Richtung Norden und Osten mit Arriach und Treffen verbindet, zeigte die Natur ihre Urgewalt: Die Auffahrt nach Arriach wurde komplett weggerissen. Es gibt die Straße schlicht nicht mehr. Auch Bezirksfeuerwehrkommandant Libert Pekoll sagt gegenüber zu MeinBezirk.at: "Die Straße in der Klamm ist an drei oder vier Stellen weg." Wie lange es dauert, um von Arriach wieder ins Tal zu kommen? Ungewiss. Pekoll: "Am ehesten wird es über Himmelberg möglich sein." Ein provisorischer Hilfsweg wurde heute mit Motorsägen angelegt. Dieser führt in Richtung Himmelberg, ist allerdings nur mit guten geländegängigen Fahrzeugen bewältigbar.

Die Straße ist zerstört.

Kelag-Kraftwerk großteils zerstört

Ein wenig unterhalb der Auffahrt nach Arriach in Richtung Treffen befindet sich ein Kraftwerk der Kelag. Nach der Naturkatastrophe ist die Straße durch Mauer- und Dachreste versperrt. Ein türkiser Maschinensatz ist sichtbar. Laut Kelag soll es sich um einen Generator des Kraftwerkes handeln. Luftaufnahmen belegen laut einem Konzernsprecher, dass das Kraftwerk zu zwei Drittel zerstört sei. Genaueres wird man vermutlich am Donnerstag wissen.

Die Auffahrt nach Arriach gibt es nicht mehr.

Arbeiten beginnen Donnerstag

Von Afritz aus starten die Straßenarbeiten am Donnerstag in Richtung Auffahrt Arriach. Wie lange es braucht, bis die Klamm - die eine wichtige Verkehrsverbindung ist - wieder befahrbar sein wird, kann nicht gesagt werden.

Achtung: Lebensgefahr

Die Klamm ist zu meiden - es besteht Lebensgefahr. Immer wieder wollen sich Schaulustige vor Ort selbst ein Bild von der Lage machen.

