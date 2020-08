"The Crossover Project" am Aichwaldsee

Ein Publikum, das sich zu wahren Begeisterungsstürmen und Zugabe-Rufen hinreißen läßt haben wir auch nicht so oft am Aichwaldsee. Das gestrige Konzert des "The Crossover Project" von Siegfried Stichauner im Kulturgarten Aichwaldsee begeisterte die Gäste nachhaltig. Nicht nur auf der Terrasse des Cafe Seerose am Aichwaldsee, auch am gesamten Gelände des Bades, auf Liegestühlen, auf den Stegen oder u die Feuerschalen lauschten sie gebannt der Vorstellung. Mezzosopranistin Ingrid Stichauner am Klavier, die Sopransolistin Barbara Wincor an der Geige, Siegi Stichauner an der Gitarre, der Bariton Andres Alzate am Bass und Benjamin Jahn am Schlagwerk legten ein Feuerwerk an musikalischen Interpretationen hin.

Bei nicht wenigen Gästen stellte sich ein Gänsehautfeeling ein, als bekannte ABBA-Songs mit Violine und OpernsängerInnenstimme interpretiert wurden...

Auch Karl Nessmann vom Kulturgarten und Katarzyna Sternad vom Café Seerose zeitgen sich über den Abend begeistert.