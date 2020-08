Es war ein großes Fest der Sinne - tolle Musik, tolles Wetter, tolles Ambiente im Kulturgarten Aichwaldsee beim Konzert von "The Rivers". Evelyne Mitterberger, Georg Maurer und Charly Bergmann haben die konzertfreie Zeit genützt, ihre erste CD fertigzustellen. "Olles, wos i bin" heißt die Scheibe und enthält 12 Lieder aus der eigenen Feder.

Von der Terrasse des Cafe Seerose am Aichwaldsee erklangen die Lieder über den idyllischen See und begeisterten das Publikum, dass es sich im gesamten Bad auch auf Liegestühlen und den Stegen gemütlich gemacht hatten.

Musik, die aber auch unter die Haut geht mit Stücken wie "Bucklsack Wasseruhr" oder "Freiheit".

Der Abend klang gemütlich an der Feuerschale aus und hinterließ ein begeistertes Publikum, das von Christian und Katarzyna Sternad perfekt mit Kulinark und Getränken verorgt wurde.

CD-Bestellungen sind bei Georg Maurer möglich:

telefonisch oder per E-Mail / 0660 6599141 bzw. textwerk.maurer@gmx.at

Kulturgarten Aichwaldsee auf Facebook

Café Seerose am Aichwaldsee