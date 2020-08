Das September-Programm des Kulturgarten Aichwaldsee ist da!

Es gibt jede Menge Konzerte, Kabarett, eine Filmvorführung und eine Vernissage.

Im Zuge von Back to the Roads spielt am Do 10.9. Marino Mrcela mit Mr. Celas Soul Kuchl und am Sa. 12.9. die Friendz Live. Am ersten Freitag im Monat gibt es die beliebte #FridayMusicSession, die offene Bühne im Cafe Seerose am Aichwaldsee.

Kabarett Star Hosea Ratschiller beehrt uns gleich mit 2 Vorführungen seines neuesten Programms "Ein neuer Mensch" am 8. und 9. September. Eine neue Austellung im Gastraum wird es ab 11.9. geben, da haben Margit Steinwender, Johanna Guggenberger und Horst Warmuth die Vernissage von "Mitteinand' durchs Jahr", eine Kooperation mit der Lebenshilfe Kärnten.

Den 18. September bespielen die Lovebirds aus Klagenfurt das Café Seerose mit einem Konzert und schließlich gibt es am 25.9. im Rahmen von #CarinthiJA2020 die Vorführung von "2020 A Grace Odyssey" von VADA - Verein zur Anregung des dramatischen Appetits.

Das Team des Kulturgartens und Christian und Katarzyna Sternad freuen sich auf Euren Besuch!

"Back to the Roads 2020"

ACHTUNG: Bei Schlechtwetter begrenzte Besucherplätze aufgrund der Corona-Abstandsregeln!

Karl Nessmann

für den Kulturgarten

Rückfragen unter 0664/1104131 oder verein@kulturgarten-aichwaldsee.at