Zu einem fürchterlichen Unfall kam es Donnerstagabend in St. Jakob im Rosental. Eine Person wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest bei einem 62-Jährigen verlief positiv.

ST. JAKOB. Am Donnerstag um 21:20 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land mit seinem Pkw auf der Rosental Bundesstraße (B 85) von St. Jakob/Rosental in Richtung der Ortschaft Winkl. Unmittelbar unter der Autobahnbrücke der A 11 geriet er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 43-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Unfallzeugen bargen den 43-Jährigen aus seinem schwer beschädigten Fahrzeug. Der 62-Jährige konnte sich selbst aus seinem Pkw befreien.

Unter Alkoholeinfluss

Kurz darauf fing sein PKW Feuer und stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Nach medizinischer Erstversorgung wurde der schwer verletzte 43-Jährige mit der Rettungshubschrauber RK 1 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der 62-Jährige wurde mittelgradig verletzt und in das LKH Villach eingeliefert. Ein Alkotest verlief beim 62-jährigen positiv. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Großeinsatz



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Fahrzeugbrand wurde von den FF St. Jakob, Rosegg, Maria Elend und Dolintschach, mit insgesamt 45 Einsatzkräften gelöscht.

Die B 85 war während der Unfallaufnahme, Hubschrauberlandung, Personen- und Fahrzeugbergung sowie den Aufräumarbeiten von 21:20 – 23:25 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.