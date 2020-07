Wernberger Schatzsuche

Die Kinder im Kloster Wernberg waren schon während des Frühstücks nervös, startete doch um 9 Uhr die große Schatzsuche unter der Leitung von Sr. Monika Maria Pfaffenlehner. Dann ging es los. Sr. Monika erklärte den Kinder in einfachen Worten die Regeln der Schatzsuche. Die erste Aufgabe die leichteste war, einen großen Bogen mit einer kleinen Tür zu finden. Natürlich gab es für die Wanderung einen original „Kloster Wernberg“ Wanderstock. Anschließend ging es eine steile Steintreppe hinunter in den Klosterwald. Hier galt es eine Stärkung für die weitere Schatzsuche zu finden. Ebenso durften die Kinder etwas Hartes und etwas Weiches vom Boden aufheben und damit ein Bildmosaik gestalten. Weiter ging es mit der Aufgabe den Schlüssel für den Erdkeller zu finden. Auch diese Aufgabe wurde gelöst. Im Erdkeller indem Kartoffel gelagert werden, gab es wiederum eine Stärkung für den weiteren Weg. Anschließend ging es die steile Treppe wieder hoch in den Rosengarten. Hier war die Schatzkiste versteckt. Die Kinder suchten eifrig, gefunden hat die Schatzkiste schlussendlich die jüngste Schatzsucherin. Die Kiste wurde geöffnet und jedes Kind durfte sich eine Erinnerung mitnehmen. Alle waren begeistert und zeigten den Schatz, stolz ihren Eltern.