Am Sonntag, 24. April, findet am Kulturhausplatz in St. Jakob im Rosental eine Veranstaltung für die Ukraine statt.

ST. JAKOB. Der Tag steht unter dem Motto "Ein Konzert für den Frieden, die Freiheit und für Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden". Beginn ist um 10:15 Uhr mit einer Heiligen Messe mit Dechant Jurij Buch. Anschließend startet das Musikprogramm mit Primus Sitter und Band, mit dem MGV Maria Elend, "Die Längdorfer", dem Trio Roziza sowie dem Schülerchor der Mittelschule St. Jakob.

Spenden

Als Eintritt wird um Spenden für die Ukraine gebeten. Für die kulinarische Verpflegung sorgt "Dara's Amtscafé".