Brandalarm am Freitagmorgen im Ortszentrum von Velden.

VILLACH. Am 24. Dezember um 07:30 Uhr brach im Wohnzimmer einer Erdgeschosswohnung in Velden aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Das Feuer breitete sich in der gesamten Wohnung aus, wodurch diese schwer beschädigt wurde. Ebenso entstanden Schäden im Stiegenhaus des Wohnhauses, sowie an der Außenfassade. Der Besitzer der Wohnung, ein 32- jähriger Mann konnte vor dem Eintreffen der Feuerwehren durch ein Fenster aus der Wohnung flüchten. Der Brand konnten von Kräften der FF Velden/Wsee, Lind, Augsdorf, Kerschdorf und Rosegg gelöscht und ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Wohnungen verhindert werden.

Im Krankenhaus

Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Villach gebracht. In der Wohnung befanden sich auch zwei Katzen, wovon eine verendete. Die Brandursachenermittlung erfolgt durch den Bezirksbrandermittler sowie einen Brandsachverständigen.