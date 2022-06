Die Wettbewerbssaison der Kärntner Feuerwehren ist in vollem Gange. Auch die Jugend stellt derzeit ihr Können unter Beweis. Mittendrin zwei Burschen aus St. Jakob.



ST. JAKOB, ANOLDSTEIN. Am 11. Juni 2022 fanden in Arnoldstein die Bezirksleistungswettbewerbe der Jugendfeuerwehren Villach Stadt und Villach Land statt. Hier konnten Simon Arneitz und Tobias Jerolitsch, zwei talentierte und hochmotivierte Mitglieder der Feuerwehr St. Jakob, in den Kategorien Bronze A und B sowie in der Gästeklasse den ersten Platz mit nach Hause nehmen.

Gratulation vom Bürgermeister

Eine herzliche Gratulation den Siegern vom Feuerwehrkommandanten der Feuerwehr St. Jakob, Herrn Hubert Madritsch und seitens der Marktgemeinde St. Jakob durch Bürgermeister Guntram Perdacher.