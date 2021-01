TREFFEN. Im Februar finden die Gemeinderatswahlen 2021 statt. In den folgenden Wochen präsentiert die WOCHE die Spitzenkandidaten, konfrontierte diese mit Themen der Gemeinde und fragt nach Vorhaben, die ihnen am Herzen liegen. Den Anfang macht die Gemeinde Treffen am Ossiacher See.

WOCHE: Gleich zu Beginn des Jahres gab es einen Aufreger in der Gemeinde. Das neue Örtliche Entwicklungskonzept sollte beschlossen werden, einige Projekte sorgten für heftige Kritik, und sogar einer Protestaktion im Gemeindeamt. Es ging um ein Hotel und ein Luxuschalet auf der Gerlitzen. Diese Pläne wurden, so hieß es, vorerst „auf Eis gelegt“. Was heißt das?

Ingun Kluppenegger (Grünen): Die Beschlüsse wurden vor meiner Zeit gefällt. Aufgrund der Umweltsituation und Klimaerwärmung sind Projekte und Lebensweisen der jetzigen Situation und vor allem der Umweltsituation anzupassen. Projekte, die für uns "normal, einfach umzusetzen" waren, werden nicht mehr in der Form realisieren können, ohne die Umweltsituation mit einzubeziehen. Projekte, die dem Klimaschutz und der Erderwärmung schaden, würden von ihr keine Unterstützung bekommen. Bestehendes Nützen, Ressourcen schonen – das sind meine Grundsätze.

Bertram Mayrbrugger (ÖVP): Es wurde das Örtliche Entwicklungskonzept letztes Jahr beschlossen und auf der Gerlitzen sind auch einige Bereiche für eine touristische Weiterentwicklung festgelegt. Derzeit liegen noch keine konkreten Projekte vor. Bei Einreichungen ist aber auf eine behutsame Verbauung zu achten und im Auge zu behalten wieviel die Gerlitzen noch verträgt.

Bernhard Gassler (FPÖ): Auf der Gerlitze gibt es bereits genügend erfolgreich bewirtschaftete Hotels, ein Mega-Ressort bei der Mittelstation würde unseren Hausberg nicht gut tun. Besonders im Hinblick auf die Wasserversorgung und den Umweltschutz haben wir uns nachdrücklich dagegen ausgesprochen. Gegen kleinere Almhüttenprojekte in begrenzten Umfang ist aber nichts einzuwenden. Es muss sichergestellt werden, dass die Gerlitze das bleibt was sie ist, unser Hausberg, insbesondere für die Treffner Bevölkerung, und ein Naherholungsort sowie ein Tourismusort für Familien und Sportbegeisterte. Die Gerlitze soll nicht zu einem überlaufenen Luxusski- und Wanderort werden.

Klaus Glanznig (SPÖ, amtierender Bürgermeister): Zum Hotel: Entsprechend den Zielsetzungen des vom Gemeinderat am 27.03.2019 beschlossenen Örtlichen Entwicklungskonzeptes ist für den seitens des Grundeigentümers angedacht gewesenen Hotel-Standortraum keine bauliche Entwicklungsmöglichkeit vorgesehen. Damit ist ein Hotelprojekt udgl. definitiv an diesem Standort kein Thema mehr.

Für einen räumlich eingeschränkten Bereich zwischen der Talstation Pöllingerlift und der im Norden angrenzenden Freizeitwohnsitzsiedlung wurde im ÖEK eine Potentialfläche für ein Hotel Chaletdorf mit ausschließlicher gewerblich-touristischer Nutzung festgelegt. In Abstimmung mit der Bürgerinitiative wurde mit ergänzenden Auflagen für eine allfällige Umwidmung so nachgeschärft, dass ausschließlich reduzierte zweigeschossige Einzelbebauungen und die gestalterisch angepasst an den Almbereich und an die Umgebungsbebauungen möglich sind.

Die Gerlitzen, welches das Ski- und Wanderparadies inmitten des Kärntner Zentralraumes ist und in Verbindung mit dem am Fuße liegenden Ossiacher See ein einzigartiges Erholungsgebiet bildet, Bedarf meiner Meinung nach ausschließlich einer behutsamen und mit dem Landschaftsbild und bestehenden Strukturen abgestimmten Weiterentwicklung. Dies gilt auch für den aktuell vorliegenden Umwidmungsantrag, welcher seitens des Landes Kärnten Ende November vorgeprüft wurde. Nach Detailprüfung der infrastrukturellen Voraussetzungen und der Baulandeignung werden sich die neu zu wählenden Gremien der Gemeinde mit dem Projekt eines Chaletdorfes befassen. Da eine Umwidmung ausschließlich mit einer vom Gemeinderat zu beschließenden integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung erfolgen kann, hat die Gemeinde alle Gestaltungsmöglichkeiten, dass die gemeinsam erarbeiteten Planungszielsetzungen auch umgesetzt werden. Unter diesen Voraussetzungen wird meinerseits das touristische Projekt begrüßt, welches zudem zu einer wesentlichen qualitativen Verbesserung des Bettenangebotes im Bereich der Gerlitzen und zu einer verbesserten Auslastung der Liftanlagen unter der Woche führen wird.

Das Leuchttumrprojekt "vom Berg zum See" schlug 2020 hohe Wellen. Soll das millionenschwere Projekt trotz weltweiter Krise wie geplant umgesetzt werden?

Kluppenegger: Grundsätzlich stehe ich dem Projekt positiv gegenüber. Hier werden bestehende Gebäude wieder genützt, eine Zusammenarbeit zwischen Berg, Schifffahrt und Gemeinde und öffentlichen Verkehr hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Kooperation in vielen Themen, es wurden viele Hürden überwunden, Barrierefreiheit und was ich in Umweltfragen dazu beitragen kann, werde ich in diesem Sinne bei diesem Projekt einbringen. Die weltweite Krise und das beherrschende Thema ist Corona, jedoch das Klimathema ist dadurch nicht geringer geworden. Auf das möchte ich in unserer Region achten und meinen Betrag im Gemeinderat in Treffen in meinen Möglichkeiten einbringen und auch Verantwortung dafür tragen.

Mayrbrugger: Es gibt auch eine Zeit nach der Krise und wir stehen hinter dem Projekt Ortskernentwicklung Annenheim, da die Kombination Berg-See-Bahn optimale Voraussetzungen für die Wertschöpfung in unserer Gemeinde bedeutet. Das Projekt ist eine sensationelle Bereicherung für Annenheim und den gesamten Ossiachersee.

Gassler: Die eine Seite sind die privaten Investitionen und da stellt sich die Frage, ob die finanziellen Zusagen eingehalten werden können. Andererseits muss aber auch hinterfragt werden, ob die Gemeinde Treffen sich angesichts des satten Minus, das 2021 eingeplant ist, sich ein solches Riesenprojekt leisten wird können. Aus meiner Sicht sollten die öffentlichen Mittel für die Treffner Bevölkerung in allen 25 Ortschaften eingesetzt werden. Hier gibt es viel Bedarf für die Umsetzung von vielen Projekten, insbesondere im Bereich der zahlreichen desolaten Straßen. Ein Leuchtturm sollte schon auf einem guten Fundament aufgebaut werden, sonst wird’s finster.

Glanznig: Die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten sind voll im Laufen. Gerade in einer Krisenzeit ist es wichtig, zu investieren. Wir denken über die Krisenphase hinaus, hier arbeiten Private und öffentliche Hand gemeinsam. Wir ermöglichen damit regionale Wertschöpfung, sichern und schaffen neue Arbeitsplätze, das Annenheimer Projekt wird nicht nur ein Meilenstein für unsere Gemeinde, für die Bürgerinnen und Bürger, für die Gäste, es wird Strahlkraft für die gesamte Region haben.

WOCHE: Weshalb sind Sie der geeignete Bürgermeisterkandidat für die Marktgemeinde Treffen?

Kluppenegger: Es gab in der Geschichte von Treffen noch nie eine Bürgermeister-Kandidatin. Der gesamte Gemeindevorstand ist männlich besetzt. Hier wünsche ich mir eine ausgeglichene Quote auf Augenhöhe.

Mayrbrugger: Ich bewerbe mich um das Amt des Bürgermeisters, weil ich lösungsorientiert und sachlich bin, für alle da sein möchte und für die Gemeinde mehr erreichen kann.

Gassler: Ich bin seit 1991 in der Gemeinde tätig und weiß was die Treffner beschäftigt und bewegt. Es sind Dinge wie die Verkehrssicherheit, die Straßensanierung oder aber auch die Vereinsarbeit, die in Zeiten wie diesen fast nicht mehr wahrgenommen werden kann. Ich bin für die finanzielle Entlastung der Familien und stehe für Bürgernähe und durch das GO-Mobil Projekt, deren Obmann ich bin, konnte ich bereits viele Menschen unterstützen, z.B. zum Arzt zu kommen, ohne auf familiäre oder andere Hilfe angewiesen zu sein. Gerade in Zeiten der Corona-Krise braucht es einen Bürgermeister mit Herz und Hausverstand.

Glanznig: Weil mir die zukunfstfitte Weiterentwicklung der Gemeinde Treffen am Ossiacher See sowohl in Sachen Lebensqualität und Sicherheit als auch als Wirtschaftsplatz ein Herzensanliegen ist. Ich habe nicht nur in den vergangenen acht Jahren, die vor allem auch wegen der vielen heftigen Unwetter sehr große Herausforderungen mit sich brachten, als Bürgermeister bewiesen, dass ich und mein Team es können. Ich bin ab August 2021 in meinem Zivilberuf in Pension und möchte mich dann noch intensiver und zu 100 Prozent den Aufgaben der Gemeinde, der Bürgerinnen und Bürger widmen. Ich weiß aus Jahrzehnte langer Erfahrung, seit 1986 bi ich im Gemeinderat, was für unsere lebens- und liebenswerte Gemeinde wichtig und erforderlich ist. In meiner bisherigen Zeit als Bürgermeister und Finanzreferent haben wir es z.B. auch gemeinsam geschafft, den Schuldenstand der Gemeinde zu halbieren.“ Dies gelang unter anderem auch durch meine sehr guten Netzwerke zum Land Kärnten, meine Hartnäckigkeit und mein Einsatz mit Herzblut für die Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger. Weil der Mensch zählt!

WOCHE: Ihre Top-3-Vorhaben für die Gemeinde in Stichwörtern.

Kluppenegger: Plastikfreier Alltag und Leben, Maßnahmen zum Klimaschutz gegen Erderwärmung max. 1,5 Grad bis 2030, Transparente Politik, Mobilität und öffentlicher Verkehr grüner gestalten, Enkeltaugliches Wirtschaften

Mayrbrugger: Schutz vor Naturgefahren bringt Sicherheit, Ausbau Radweg Gegendtal, Modernisierung unserer Gemeindebäder

Gassler: Verkehrssicherheit – sichere Schulwege – Verkehrsberuhigung – Ausbau der Radwege, Soziale Hilfestellung – Kostenzuschüsse bei Mieten- und Betriebskosten – Notfall Fonds – finanzielle Hilfe für Familien (Kindergarten, Schule, Hort), gratis Zugang zu Gemeindebäder, Besseres Bürgerservice – Öffnungszeiten im Amt ausweiten, bessere Arbeitsqualität für die Mitarbeiter – Ausbau digitaler Service und der Umgestaltung des Dorfplatzes, der derzeit ein Parkplatz ist, zu einem richtigen Dorf- und Marktplatz mit Leben

Glanznig: Schutz vor Naturgefahren durch Ausbau von Bächen, Hängen und Gräben, sowie Straßenoffensive, Umsetzung Leuchtturmprojekt Ortkernentwicklung Annenheim, Stärkung des ländlichen Raumes durch Bildungseinrichtungen, Wohnungen und Arbeitsplätze sowie die Bundesregierung, gemeinsam, österreichweit dazu bringen, den Gemeinden wegen der Corona-Probleme finanziell unter die Arme zu greifen.

WOCHE: Können Sie sich den Treffern mit drei Charaktereigenschaften beschreiben?

Kluppenegger: Ich bin bereit, neue Wege zu gehen, über den Tellerrand zu blicken im Sinne des Gemeinwohls gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Und das mache ich innovativ, vorausschauend und kooperativ.

Mayrbrugger: Lösungsorientiert, Humorvoll, Fair

Gassler: Ich bin sehr hilfsbereit und jeder kann persönlich zu mir kommen. Ich habe immer ein offenes Ohr für die Probleme des Einzelnen und helfe, wo ich kann. Sprich ich kann gut zuhören und bilde mir erst dann eine Meinung. Meine Stärke ist meine Hartnäckigkeit beim Lösen von Problemen sowie meine Handschlagqualität.

Glanznig: Verantwortungsvoll, ehrlich, sozial und zukunftsorientiert

-------

Die Mandatsverteilung in der Gemeinde

SPÖ (10 Mandate), FPÖ (7 Mandate), ÖVP (5 Mandate), Grüne (1 Mandat)