am Freitag 1. Juli und Samstag 2. Juli steigt wieder musikalisches Programm im Café Seerose am Aichwaldsee.

"Friday Music Session" am Freitag 1. Juli um 19.00 Uhr

Die offene Bühne am Aichwaldsee. Mitspielen, mitsingen oder einfach zuhören. Findet jeden ersten Freitag im Monat statt.



"Cornerstone" live in Concert am Samstag 2. Juli um 19.00 Uhr

Bereits zum 2. mal bei uns zu Gast am Aichwaldse. Diesmal mit im Gepäck ihre neue Single „Private Eyes“. Ein Throwback in die 80er mit moderner Note.

"Cornestone" sind:

Elena Atkinson: Vocals, Guitars, Keyboards

Michael Wachelhofer: Bass, Keyboards, Vocals

Steve Wachelhofer: Guitars, Vocals

Erich Blie: Drums, Percussions

Auf einen Besuch freut sich das Kulturteam vom Aichwaldsee

Laufende Ausstellung im Aichwaldseebad: "Ullis Art" - Keramikkunst von Ulli Baumgartner